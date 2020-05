Bert Does siert zijn gevel met fraaie schilderijen

Vorige week zijn twee fraaie schilderijpanelen van Bert Veerman (Does), die woont op de Schippersgracht 18, gereed gekomen. Deze zijn zaterdag aan de kopgevel bevestigd van zijn woning en het ziet er werkelijk prachtig mooi uit.

Aan de gevel hangt ook al drie jaar een schilderij in de stijl van Vincent van Gogh met een Frans terrasje. Dat past hier mooi, want Bert Does heeft op zijn voorstraatje een terras waar hij graag en veel vertoeft. In het verleden heeft Bert Does al meerdere schilderijen gemaakt.

Nu hij al een tijd in de VUT zit, heeft hij alle tijd om zijn oude hobby weer op te pakken. Om deze karakteristieke gracht in de Oude Kom op te sieren heeft hij de twee Volendamse schilderijpanelen in zijn eigen stijl geschilderd.