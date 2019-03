Bestraatwerk op Parallelweg voor plaatsing toiletunit

De stratenmakers van Marco van der Gracht zijn koortsachtig aan het werk op het parkeerterrein aan de Parallelweg. Het heeft lange tijd geduurd, maar er wordt nu een permanente toiletunit geplaatst.

De ondergrond van betonnen platen is vorige week reeds aangelegd. Volgens de planning wordt vrijdag a.s. het toilethuisje geplaatst. Zodra dit neergezet is kan het bestraatwerk rond deze unit afgewerkt worden. Ondertussen worden ook de wandelpaden opnieuw betegeld bij het parkeerterrein waar de bussen stoppen om de toeristen af te zetten en weer op te halen. Met de plaatsing van een permanente toiletvoorziening wordt in een grote behoefte voorzien. Het is een spoedklus voor de stratenmakers, maar het komt op tijd klaar, wist Cor van der Gracht te vertellen.