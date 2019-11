Betoverend mooie Sinterklaasshows

Sporthal Opperdam was zondag drie keer afgeladen vol met kinderen en ouders tijdens de Sinterklaasshows die hier werden opgevoerd. Voor de vijftiende keer was dit Sinterklaasspektakel te doen in Volendam en ook dit keer was het weer een geweldig gebeuren.

Een prachtig decor was in de sporthal opgebouwd met een grote mijter, cadeaudoos, beeldscherm en twee verhogingen waarop de Pietenband speelde en tijdens de show de Zwarte Pieten plaatsnamen. Bij binnenkomst kregen de kinderen een pakje frisdrank van de Prinsessen aangeboden.

De presentatie was in handen van Jenny Smit en een spannend verhaal werd uitgebeeld op het grote podium, waarbij diverse goochelacts de revue passeerden. Prachtige dansen van de groepen van Dans en Training Inge Leeflang konden aanschouwd worden met op het einde de Pietendans. Het was voor de 15e keer genieten geblazen met de Sintshows.