Beurskoersen zetten stijgende lijn voort

Voor beleggers is 2019 tot nu toe een goed jaar. De eerste drie maanden van dit jaar stegen beurzen met meer dan 10%. Daarna schommelde het wat op en neer, maar sinds een paar weken zitten beurskoersen weer in een stijgende lijn. Wat is de reden hiervoor en kunnen beurskoersen nog verder stijgen?

De toon van wereldwijde centrale banken zijn de belangrijkste reden voor de recente koersstijgingen. Afgelopen weken lieten zowel de Europese Centrale Bank (ECB), Bank of Japan (BoJ) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) van zich horen. Uit hun boodschap was op te maken dat rentes wereldwijd niet snel zullen stijgen maar eerder laag blijven of zelfs worden verlaagd. En dat is over het algemeen gunstig voor beleggers.

Centrale banken kunnen de rente zelf bijsturen. Zij bepalen namelijk de hoogte van de zogenaamde beleidsrente. Dat is de rente die banken gebruiken om geld aan elkaar te lenen. Andere rentetarieven zoals de rente op obligaties, spaarrente en hypotheekrente zijn gedeeltelijk op de beleidsrente gebaseerd. Door de beleidsrente te verhogen of te verlagen probeert een centrale bank het rente- en inflatieniveau te beïnvloeden. De meeste centrale banken streven naar een inflatiepercentage van 2%. In Europa, de VS en Japan ligt de inflatie hier onder.

Door rentes laag te houden of te verlagen, worden bedrijven en consumenten gestimuleerd om geld uit te geven in plaats van te sparen. Hierdoor neemt inflatie doorgaans toe en proberen centrale banken hun doel van 2% inflatie te behalen. Maar niet alleen om inflatie te stimuleren is een lage rente gunstig, ook voor beleggers is een lage rente positief. Met een lage rente kunnen bedrijven namelijk gunstig geld lenen, meer investeren en daarmee winsten verhogen. En hogere winsten zijn dè drijfveer voor stijgende aandelenkoersen. Het uitzicht op aanhoudend lage rentes, heeft beurskoersen de afgelopen weken laten stijgen.

Maar kunnen aandelenkoersen nog verder stijgen? Wij denken van wel, ondanks mogelijke risico's zoals het handelsconflict. Met name de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie stemt beleggers positief. De Amerikaanse economie is de grootste economie ter wereld en meer dan 50% van de aandelen wereldwijd zijn genoteerd in de VS. Solide fundamentele ontwikkelingen zoals de lage werkloosheid en stijgende economische activiteit duiden op een aanhoudende groei. Wij verwachten dat die groei voorlopig blijft aanhouden en dat Amerika de rest van de wereld mee op sleeptouw neemt. En dan nog één laatste punt. Omdat ook de spaarrente laag is, blijft beleggen voorlopig een van de weinige alternatieven om je vermogen te laten groeien.

Jaap Steur

Portfoliomanager bij Care IS & Axento vermogensbeheer

Care IS & Axento

