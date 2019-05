Bevolkingsonderzoek borstkanker in Volendam

Bevolkingsonderzoek Midden-West is op 25 maart gestart met een nieuwe onderzoeksronde van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen uit Volendam. Vrouwen woonachtig in de postcodegebieden 1131 en 1132 ontvangen ongeveer 3 weken van tevoren een uitnodiging.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het onderzoekscentrum op het parkeerplein bij zwembad De Waterdam aan de Harlingenlaan 25. Voorheen stond de wagen van het bevolkingsonderzoek altijd achter “De Amvo”, maar vanwege het bestraten aldaar, is deze nieuwe locatie gevonden.



Alle vrouwen van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij ontvangen op volgorde van postcode een schriftelijke uitnodiging. Vrouwen uit dezelfde buurt worden ongeveer gelijktijdig uitgenodigd.