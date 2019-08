Bedrijf in Beeld

Bierbrouwerij Volendam gaat Nederland veroveren

Twee jaar geleden namen Danny van Noorden, Roberto Oberegger en Albert Molenaar brouwerij Het Veulen over. ,,Eigenlijk begon het voor ons als hobbyproject”, vertelt Albert Molenaar. ,,Danny belde me dat de brouwerij te koop stond en vroeg hoe ik erover dacht om dat samen over te nemen. Hij wist al te melden dat Roberto er ook wel oren naar had. Tijdens datzelfde telefoongesprek ben ik dus ook gelijk maar akkoord gegaan.” Bierbrouwerij Volendam was geboren. Inmiddels is vrijwel alle apparatuur in het pand vernieuwd en zijn er grootse plannen voor de toekomst gesmeed. ,,Het hobbyprojectje is redelijk uit de hand gelopen.” Ervaren brouwmeester Erik Spratte is sinds oktober 2018 fulltime aanwezig om het zo geliefde gerstenat te produceren. ,,Vanaf aanstaande oktober krijg ik er een fulltime collega bij. Dan gaan we richting de 2000 liter productie per week.” Wij namen een kijkje achter de schermen bij Bierbrouwerij Volendam.

Door Kevin Mooijer

,,Momenteel produceren we rond de 800 liter bier per week”, start de brouwmeester zijn verhaal. ,,Meer liters produceren is nu nog niet haalbaar, we hebben nog te weinig tankcapaciteit voor de vergisting. Ik brouw meestal samen met Robin Küller. Hij was direct na de overname ook betrokken bij de brouwerij. Vanwege zijn nieuwe functie als lid van de 3JS heeft Robin helaas wat minder tijd dan voorheen. Vandaar dat we binnenkort een nieuwe fulltime collega mogen verwelkomen. Een voordeel qua personeel dat we al wel één dag per week hebben, is hulp van een Odion-medewerker. Dit willen we binnenkort ook gaan uitbreiden. De hulp kunnen we goed gebruiken.”

Met het nieuwe personeelslid verwacht Erik misschien wel een verviervoudiging van het bier te kunnen produceren. ,,We hebben een groot deel van de brouwerij al vernieuwd en volledig machinaal gemaakt. Dit bespaart enorm veel tijd. Samen met de komst van mijn nieuwe collega, krijgen we ook een verdubbeling aan tankcapaciteit. Door deze opschaling kunnen we al snel meer dan 100.000 liter per jaar brouwen. Het mooie is dat deze stijging in kwantiteit gepaard gaat met waarborging van de kwaliteit. Ikzelf heb jaren ervaring als brouwmeester en heb de kennis om de kwaliteit van het bier te controleren en te waarborgen. Met de aanschaf van nieuwe apparatuur en de uitbreiding van ons team zal dit des te makkelijker gaan. De nieuwe aanwinsten zorgen op alle fronten voor een gigantische impuls in de brouwerij.”

Bierbrouwerij Volendam produceert momenteel zes verschillende bieren. ,,De oude bekende bieren zijn de Bap, Ootje, Vølenbock en Zeebonck. Onze nieuwste aanwinsten zijn de Weizen en de VPA (Volendams Pale Ale). De laatste twee zijn onze paradepaardjes. We hebben lang geëxperimenteerd om de perfecte smaken te creëren en we kunnen inmiddels stellen dat het gelukt is. De Weizen is dan ook ons populairste biertje. Het is een klassieke Duitse witbier, maar dan niet te zwaar. Je hebt met een witbier vaak dat je vol zit na één of twee glazen, maar onze Weizen is lekker fris en licht. Je wilt er nóg één als je glas leeg is!”

Bierbrouwerij Volendam heeft de recepten van de Bap, Ootje en Zeebonck overgenomen van voormalig brouwerij het Veulen. ,,Deze recepten zullen in de loop van de tijd onze eigen persoonlijke touch krijgen, ons eigen stempel op #uisbier. Dit wordt ons volgende project in het brouwlaboratorium.”

Erik beschikt over twee test brouwsetjes om met nieuwe biersoorten te experimenteren. ,,Thuis heb ik zo’n setje staan en in de brouwerij staat er natuurlijk één. Op deze setjes heb ik de Weizen en VPA ook gebrouwen. Je blijft testen, ingrediënten toevoegen, hoeveelheden aanpassen, temperaturen wijzigen, totdat de smaak perfect is. Het is een heel leuk en interessant proces waaruit een geweldig product ontstaat.”

Het bier van Bierbrouwerij Volendam is inmiddels op meer dan 35 locaties verkrijgbaar. ,,Het bier staat op tap in Café de Dijk en Bar de Molen. Het wordt onder meer ook getapt bij restaurant de Pieterman en Smit-Bokkum. Het is per fles en per doos verkrijgbaar bij Slijterij de Stient en meerdere Amsterdamse bierwinkels verkopen ons bier.”

Supermarkt Deen heeft #uisbier ook opgenomen in het assortiment bij maar liefst 22 vestiging in Noord-Holland. Zeer binnenkort opent de eigen winkel van Bierbrouwerij Volendam aan de Zeestraat 1. ,,Dit wordt ons hoofdverkooppunt in Volendam. Hier zal zes dagen per week een verkoper aanwezig zijn om onze bieren op fles en glazen aan de man te brengen. Bij deze willen we iedereen die van een goed glas speciaalbier houdt alvast uitnodigen. Of je nou van witbier, pale ale, blond, dubbel, tripel of donkere bock houdt, met #uisbier wordt je dorst gelest!”

De eigenaren van Bierbrouwerij Volendam hebben een hoop korte- en lange termijn ambities. Danny van Noorden van Café de Dijk, Albert Molenaar van Slijterij de Stient en Roberto Oberegger van Hansel Salades en Maza Mediterranean Delicacies vormen samen met hun achterban een bijzondere combinatie. De ervaring en expertise - in de vakgebieden horeca, detailhandel en foodindustrie – die de heren meebrengen, zorgen voor een hoop vakkennis. ,,We stoppen niet bij het openen van een bierwinkel. Op korte termijn hebben we nog een ambitie. We denken na over uitbreiding van ons brouwhuis op een andere locatie met daarbij een proeflokaal waarin we bezoekers de ervaring aanbieden om onze bieren te proeven en kennis op te doen van onze ambachtelijke brouwmethode. Wij denken dat dit zeker een impuls kan zijn voor duurzaam toerisme in onze gemeente. Onze motivatie is namelijk; bier vàn Volendammers, vóór Volendammers. De werkmentaliteit die hier heerst wordt vaak aan het einde van de dag, vooral in het weekend, beloond met een koud biertje. Soms misschien wel twee”, zegt hij lachend. ,,Dit is de tevens achterliggende gedachte die we in beeld hielden tijdens het brouwen van onze Weizen. De werkmentaliteit, de gezelligheid en de saamhorigheid zijn gezamenlijk de kracht van Volendam. Hier willen wij aan bijdragen door de bevolking een belonend gevoel te geven wanneer ze ons bier drinken.”

Toch richt de brouwerij zich niet alleen op een doelgroep binnen het derde klaphek. ,,Iedereen heeft ambities. Voor ons zijn de lange termijn ambities eerst Nederland veroveren en vervolgens misschien wel de wereld. Iedereen aan #uisbier!”