Biertapwedstrijd van Bar ’t Gat van Nederland

Het is al tientallen jaren een vaste traditie dat op dinsdagavond in de derde week van de bouwvak de Biertapwedstrijd van Bar ’t Gat van Nederland gehouden wordt. De belangstelling voor dit gezellige gebeuren blijft onverminderd groot.

Er deden dit keer 46 koppels aan mee en dat waren er vier meer als vorig jaar. Ook was er veel meer publiek aanwezig in de Brugstraat als in voorgaande jaren, waar een topsfeertje heerste. Om 20.45 uur ging het biertappen van start. Naast het tappen van twee glazen, het serveren van de glazen bij de jurytafel, was er een stormbaan waar om beurten de koppels aan deelnamen. Er waren twee rondes en het geheel werd aan elkaar gepraat door opperspreekstalmeester Johan Keizer.