Plezier en ontspanning hoogste doel voor ‘Vrouwen met Ballen’

‘Biljarten is ook echt iets voor vrouwen’

Al tweeënhalf jaar spelen vrouwen met veel plezier biljart in Pool & Dart Centrum Volendam. Biljartclub ‘Vrouwen met Ballen’ maakt dit mogelijk. Deze werd opgericht na een initiatief van Miranda van Dijk. Iedere vierde vrijdagavond van de maand vinden de bijeenkomsten plaats, waarbij plezier en ontspanning vooropstaat. Vrouwen die altijd al van gezamenlijk poolen dromen, kunnen zich nog aansluiten. Ervaring is niet nodig.

Door Laurens Tol





Waar kwam het idee voor een vrouwen-biljartclub vandaan?

,,Het is mijn missie om met initiatieven de autonomie van vrouwen te verhogen of hen met elkaar te verbinden. Ik bedenk al vijfentwintig jaar maatschappelijke activiteiten voor hen. Daarmee wil ik het idee van ‘vrouwenpower’ promoten en versterken. Vandaar ook de knipoog in onze naam ‘Vrouwen met Ballen’. Dat zegt iets van: vrouwen die hun eigen koers uitzetten. Die doen waar ze zin in hebben en zich niet bezighouden met de traditionele normen van wat specifiek vrouwelijk of mannelijk zou zijn. In mijn beleving is het absurd dat die bestaan. Die gewoontes zijn wat mij betreft allemaal cultuurbepaald. De kern van al mijn initiatieven kun je samenvatten met de woorden ‘verbinden’ en ‘versterken’. Bij deze club speelt verbinding ook een rol, maar alles met een ontspannen knipoog.”

Jullie speelden hiervoor in Oosthuizen?

,,We poolden maar heel kort bij Ans & Piet in Oosthuizen, want dat café werd toen verkocht. Dat was bij de start van onze biljartclub in 2019. Daarna vertrokken we naar het Pool & Dart Centrum in Volendam. We kozen voor Oosthuizen uit puur gemak vanuit mijn kant. Op dat moment woonde ik daar net. Het is een prima locatie waar we nu zitten. Die is heel ruim met een stuk of negen biljarttafels. Doordat er meer ruimte is, is het corona-technisch ook nog veiliger. Daardoor heeft de overstap naar Volendam uitstekend uitgepakt. Het is daarnaast heel gezellig en je kunt er een hapje en een drankje bestellen. Men zorgt er goed voor ons.”

Kunnen vrouwen die nog nooit gebiljart hebben ook bij jullie terecht?

,,Als je er nog nooit ervaring mee hebt kunnen opdoen, is het ook mogelijk om ter plekke een cursus te volgen. Dat kunnen we dan afspreken en dan kun je een aantal lessen krijgen. Je leert dan de basisprincipes en -beginselen van het biljarten. Sommige vrouwen hebben daar behoefte aan en vinden dat ook leuk. Daarom is er een clubje dat op de woensdag- of donderdagavond daar extra les in krijgt. Dat is geen verplichting als je dat liever niet wilt. Je kunt het ook gaandeweg leren door het te doen en onderweg misschien nog wat tips van ons te krijgen. Dus ook al ben je helemaal blanco op dit gebied, dan kun je toch gewoon instappen.”

Wat vinden jullie het leukste van de biljartavonden?

,,We helpen elkaar graag met biljarten, maar willen vooral plezier hebben. Het is natuurlijk niet zo dat we een professionele club zijn. We doen het voornamelijk voor de lol en de ontspanning. Er zijn vrouwen die het leuk vinden om iets nieuws te proberen en die zie je ook bij ons. Zij denken niet: ‘Dat is alleen maar iets voor mannen’. Want biljarten is ook echt iets voor vrouwen. Gelukkig hebben we tegenwoordig een moderne samenleving waarin van alles mogelijk is, ook voor vrouwen.”

Waaruit bestaat het programma van de gemiddelde biljartavond?

,,We biljarten meestal een uur of twee. Daarvoor drinken we vaak al een halfuur een kop koffie, waarbij we wat bijkletsen. Aan het eind van de avond zitten we nog even een halfuur. Tussendoor drinken we een wijntje of een biertje, dus het is vooral ook gezellig. Wellicht zijn er vrouwen bij die even eruit willen zijn of nieuwe vriendschappen willen sluiten, dat is allemaal mogelijk.”

Waar komen de leden zoal vandaan?

,,Die komen voornamelijk uit de regio Edam-Volendam, maar ook uit Hoorn, Amsterdam en een aantal dorpjes. Een voordeel is dat je gratis kunt parkeren bij het poolcentrum. We zijn nog naarstig op zoek naar zes of zeven nieuwe leden. Soms zijn er wat wisselingen binnen de club, waardoor nieuwe vrouwen van harte welkom zijn. Via onze site: ‘https://biljartenvoorvrouwen.wordpress.com/' kunnen geïnteresseerden vrijblijvend in contact met ons komen. Uiteraard is het mogelijk om het eerst uit te proberen. We kijken niet naar opleidingsniveau of leeftijd. De leeftijden variëren tussen de 30 en 60 jaar. Dus vrouwen van uiteenlopende leeftijden doen mee.”

Wat zijn de kosten van deelname?

,,We hebben natuurlijk te maken met de kosten voor de huur van de pooltafels. Die moeten we met z’n allen ophoesten. Dat bedrag varieert tussen de vijf en tien euro, afhankelijk van hoeveel vrouwen er op een avond komen. Daarnaast betaal je voor je eigen drankjes. Over het hele jaar is er ook een minimale deelnemersbijdrage van 26 euro. Dat is voor administratie- en organisatiekosten. Die vragen we deels ook om een toegewijde club te kunnen waarborgen. Voor het geld hoef je het dus niet te laten. Je hebt al met al een heel leuke avond uit voor maar vijftien tot twintig euro. Misschien zijn er vrouwen die hier altijd al van dromen. Dromen, die kun je waarmaken. Probeer het eens.”