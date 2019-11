Bizarre wedstrijd eindigt in verlies voor ZVV

Vorig seizoen won ZVV met 10-0 van Tigers Roermond maar vrijdagavond was natuurlijk een heel andere wedstrijd. Nog maar nauwelijks begonnen stond het al 0-1 en ZVV moest in de achtervolging. Een minuut later was het alweer gelijk door Jeroen de Groot.

Na de 1-2 was het Robin Kwakman die met een wonderschoon doelpunt de stand weer gelijk trok. Na de 4-3 ruststand begon ZVV slap aan de tweede helft en het uitvallen van Frank Boogaard werkte niet mee. De voorsprong was gauw omgezet in een achterstand en met 4-7 ging Johan Keizer meespelen als vliegende keeper.

ZVV kwam terug tot 6-7, Roermond scoorde weer maar Robin Bont bracht de spanning terug. Johan Mühren was nog heel dichtbij de gelijkmaker maar helaas werd de geweldige wedstrijd verliezend afgesloten met 7-8.