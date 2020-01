BLANKO en Vintage Future in PX

Zondagavond schitterden BLANKO (Jan de Witte) en Vintage Future (Mell) in PX. Er waren dus twee topacts te beluisteren in het goed gevulde pop- en cultuurhuis. Het 'voorprogramma' werd verzorgd door de talentvolle zangeres Mell.

Met haar dijk van een stem timmert ze volop aan de weg. Mell en Vintage Future zetten een schitterend optreden neer waar het publiek zichtbaar van genoot. Na de pauze was het de beurt aan BLANKO. Deze formatie bestaat uit Jan de Witte (gitaar-zang), Peter Steur (toetsen), Maarten Mollema (drums) en de bassist Kobus Groen.

Ze verzorgden een magische avond. Het was niet alleen muziek, het was een happening, theater, een muur van geluid, circus, freaky en psychedelisch, kortom een schitterend spektakel met allerlei geluids- en lichteffecten. Het was een echt 'totaalpakket' dat BLANKO leverde.