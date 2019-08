Bloemen/kleurenpracht in de Roerstraat

Jaap Mossel (de Parel) woonde voorheen in de Plutostraat. Daar zag zijn tuin er altijd prachtig mooi uit met een kleurrijke bloemenpracht. Nu hij verhuisd is naar de hoekwoning in de Roerstraat/Zeilstraat heeft hij het voorstraatje en de grondstrook aan de zijkant vol met kleurrijke bloemen en planten gezet.