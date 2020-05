Bloemenkraam voor Moederdag

Bloembinderij Roses en More in de Burg. van Baarstraat had afgelopen vrijdag en zaterdag een marktkraam voor de winkel staan. Hierin konden Hennie Veerman en zijn team de bloemstukken kwijt voor Moederdag. Het grote assortiment kon zo mooi geëtaleerd worden.

Bijkomend voordeel is dat de klanten buiten opgevangen kunnen worden in verband met de anderhalve meter regeling. Om de bloemenkraam te kunnen plaatsen was er een vergunning bij de gemeente aangevraagd.

Het zag er prachtig uit en eigenlijk zou het geen slechte zaak zijn om hier voor vast de kraam te plaatsen, want het zorgt voor een opfleuring van de winkelstraat.