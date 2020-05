Bloemstuk van DBC gelegd bij monument

Door het Nationaal Comité 4 en 5 mei was aan het Don Bosco College gevraagd om namens het voortgezet onderwijs, het monument aan het Pellersplein te adopteren en er jaarlijks een bloemstuk te leggen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking.

Deze uitnodiging is door het DBC voor onbepaalde tijd geaccepteerd. Zodoende werd maandagmiddag om 13.00 uur door een leerlinge van het Don Bosco College een bloemstuk bij het Mariabeeld neergelegd. In het kader van ’75 Jaar Vrijheid’ was er een speciaal lesprogramma over dit thema voor de DBC-leerlingen met de geschiedenisles.

Zo worden de jongeren volop bij de Dodenherdenking betrokken.