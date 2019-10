Boekenweek in de Sint Jozefschool

Aan de Boekenweek werd afgelopen week volop aandacht besteedt op de Sint Jozefschool. Het thema van de Boekenweek was “Reis mee!” en in dit kader vonden de lessen plaats voor alle groepen.

In de klaslokalen werden door de leerlingen mooie werkstukken gemaakt van vervoersmiddelen. Zo waren er auto’s, kabelbanen, knikkerbanen, catamarans, touringcarbussen, vliegtuigen, etc. Vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur was er een inloop in de school en konden de ouders de werkstukken bekijken.

Tevens was er de verkoop van oude boeken, er werd entreegeld gevraagd en de opbrengst van de koffie- en theeverkoop was voor een goed doel, namelijk Stichting CarMar. De inloopmiddag als afsluiting van het Boekenweek-project op de Jozefschool werd druk bezocht.