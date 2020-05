Bomen worden te hoog bij het Brijkje

In het verleden zijn er al talloze plannen gemaakt voor bebouwing van het terrein aan het Brijkje. Er zou een museum komen, winkels, Volendammer huisjes, etc. Maar tot nog toe is dit nog niet van de grond gekomen.

Het is al jaren een doorn in het oog van velen hoe dit braakliggende terrein erbij ligt, midden in het uitgaansgebied van Volendam. Om de ‘bende’ aan het oog te onttrekken is er jaren geleden een bomenhaag geplant, zodat de bewoners van de flat op het Havendijkje niet op deze ‘vuilnisbelt’ hoeven te kijken.

De bomenhaag is nu erg hoog aan het worden, zodat er sprake van is dat deze bomen verwijderd gaan worden. Aan de onderkant zijn ze bruin geworden en groeit er geen groen meer aan.