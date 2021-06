Bon Bosco leerlingen genieten van reptielenshow van Ferry Polderman

Een groot aantal brugklasleerlingen van het Don Bosco college woonde woensdag 16 juni in de gymzaal van de Opperdam een educatieve reptielenshow bij van Ferry Torrez, een bekende specialist op het gebied van reptielen.

De shows maakten deel uit van de vakken PAO (Pre-Academisch Onderwijs) en T&O (Technologie en Onderzoek) waarin zowel onderzoekend leren als leren onderzoeken centraal staan. Tijdens de show werden naast diverse soorten slangen en leguanen ook een vogelspin, een grote schorpioen en zelfs een alligator aan het jonge publiek gepresenteerd.

Hoewel er in het begin nog angstig op de exotische dieren werd gereageerd, kwamen enkele leerlingen en docenten naar voren om te assisteren in de show. Een slang en leguaan werden aan het einde van de show door een groot aantal kinderen zelfs nog even geaaid.