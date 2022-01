Boom echt geknakt

Hoe oud-ie daadwerkelijk is, iemand van een oudere generatie zal het vast weten: de boom bij het bruggetje in het Boelenspark. In volle bloei staand trok hij vaak bekijks, werd gefotografeerd, vormde een mooie schuilplek voor een hengelaar of werd gebruikt als ‘klimtoestel’.

Als de herfst aanbrak, gaf-ie ook een schilderachtige aanblik en als hij z’n blaadjes verloor, bedekte hij zelfs het grasveld tegenover.

Van de zomer scheurde de boom opeens. Niet lang na de plotse dood van onze Nivo-collega Pius Schilder, die zowat dagelijks passant was tijdens zijn wandeling. Misschien is het breken van de boom symbolisch, voor het heftige jaar in Volendam. Als-ie toch kon praten…