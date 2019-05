Boom in vijver gevallen

In de groenstrook achter de woningen in de Burg. van Baarstraat stond naast de vijver tientallen jaren een joekel van een boom. Deze helde al over boven de vijver naast de appartementenflat Boelenspark. In de nacht van dinsdag op woensdag is de boom onder het eigen gewicht bezweken.

Hij is omgevallen zonder schade aan te richten. De vijver werd over de gehele breedte bedekt met de boom. De grote wortelpartij stak boven de grond uit. De omwonenden hebben er nauwelijks iets van gemerkt. In deze boom was een nest gemaakt door een koetenpaar.

De koeten zwommen om de boom en het nest was nog behouden gebleven. De grote boom was een mooi speelobject voor de (klein)kinderen uit de buurt die er geregeld in klommen. Voor de mannen van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente betekent het een grote klus om de gevallen boom weer af te voeren.