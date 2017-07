Boot in de brand in de Haven van het Marinapark

Vrijdagmiddag 21 juli kwam er een melding binnen, dat er een brand in de Haven van het Marinapark zou zijn. Aldaar aangekomen kon men van veraf al zien en ruiken dat er een brand woedde.

Op één van de schepen in de Haven was brand uitgebroken, waardoor er een flinke rookontwikkeling was. De brandweer, politie en ambulance rukte massaal uit om de brand onder controle te krijgen. Ook trok de brand heel veel bekijks van toeristen en dorpsgenoten.

Over de toedracht is momenteel nog niets bekend. De boot waarop de brand uitbrak is door de brandweer gecontroleerd geblust. Op de foto’s en filmpje een impressie van de brand.