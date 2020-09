Bord voor je kop

Stel je even voor: Je bent blind en loopt je normale route over het trottoir, samen met je geleidehond.

Niks aan het handje, zou je zeggen, maar dan……… knal je vol met je hoofd tegen een tijdelijk geplaatst verkeersbord, dat door de PWN in het midden van het trottoir is geplaatst om de automobilist erop te attenderen dat er mogelijk werkverkeer uit een zijstraat kan komen in verband met geplande werkzaamheden.

U begrijpt dat dit een pijnlijke gebeurtenis is, gezicht stuk, bril kapot als je die toevallig draagt, jij en je hond in paniek. Kent u een blinde of slechtziende? Waarschuw dan even dat op het Munnikenveld de Irissenstraat en Mgr. Veermanlaan voorlopig een “no-go”-zone voor ze is, willen ze al hun tanden heel houden.