Bouw decorstukken Sinterklaasshow van start gegaan

Het is alweer oktober en nog een paar weken en Sint Nicolaas zal weer arriveren met zijn stoomboot. De intocht in de Volendamse haven is op zondag 17 november. Ook dit jaar organiseert de Stichting tot behoud Sint Nicolaastraditie in Volendam weer drie Sinterklaasshows in Opperdam op 24 november a.s.