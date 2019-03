Bouw Huis van CarMar bijna op hoogste punt beland

De bouw van het Huis van CarMar op De Broeckgouw vordert gestaag en loopt prima op schema. De planning is dat in december de bouw afgerond is door de vakmensen van Van den Hogen Bouw. In het Huis van CarMar komt plaats voor 16 jong volwassenen met een handicap.

Zij krijgen hierin de beschikking over een ruime eigen kamer, een gezamenlijke ruimte waar activiteiten plaats kunnen vinden en een huiskamer. Maandag stond een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur op de bouwlocatie. Hiermee werden dakplaten, betonnen trappen en bouwmaterialen naar boven gehesen. Het metselwerk en plaatsen van de kozijnen op de eerste verdieping is zo goed als gereed gekomen en komende week zal het beton van de verdiepingsvloer gestort worden. Alleen de puntdaken moeten nog opgemetseld worden en dan kan het dak erop en is het pand water- en winddicht.