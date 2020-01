Bouw Landal Volendam bijna in eindfase beland

Beschut en omheind, maar toch midden in de recreatieve dynamiek van Volendam, wordt door Van Wijnen Recreatiebouw B.V. op het Slobbeland een nieuw vakantiepark gerealiseerd onder de naam “Landal Volendam”.

Hier was voorheen Camping Slobbeland gevestigd. In mei 2019 is de bouw van het volledige park van start gegaan. De contouren van het vakantiepark zijn al goed zichtbaar en de bouw in Volendammer stijl is bijna in de afwerkfase beland. Het aan het Markermeer gelegen park – circa 1 hectare groot met 42 recreatiewoningen – is gezellig en kleinschalig.

De duurzame recreatiewoningen worden gasloos gebouwd. Het park beschikt over een eigen receptie en heeft speelvoorzieningen voor de allerkleinsten. De recreatiewoningen, type 4- en 6- persoons, worden sfeervol en compleet ingericht en verhuur-gereed opgeleverd.