Bouw Landal Volendam start als vakantiehuizen verkocht zijn

Zo’n 8 maanden geleden zijn de opstallen van de voormalige Camping Slobbeland (gedeeltelijk) gesloopt om plaats te maken voor 42 recreatiewoningen. Door Van Wijnen Recreatiebouw B.V. wordt hier het vakantiebungalowpark Landal Volendam gerealiseerd.

Na ‘t sloop/grondwerk dat door aannemer Van Geemen is uitgevoerd, laat de bouw van de woningen nog steeds op zich wachten. Er zijn al wel 42 paaltjes met bordjes in de grond geslagen, waar de huizen komen te staan. Het voormalige campingterrein ligt er nu belabberd bij.

De verkoop van de vakantiewoningen is reeds van start gegaan. Er zijn al diverse vakantiewoningen verkocht. Zodra de verkoop afgerond is zal de bouw van vakantiepark Landal Volendam van start gaan.