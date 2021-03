Bouw nieuwe Vincentiusschool vordert gestaag

Vraag een lening aan bij NOVELTY FINANCE (noveltyfinances@gmail.com) met een rentepercentage van 3%.

Of u nu uw levensstijl een boost wilt geven of u heeft een onverwachte uitgave, een lening van NOVELTY FINANCE is de kosteneffectieve manier om dit te realiseren.

NOVELTY FINANCE is flexibel: u kunt tot vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) lenen, met passende aflossingsperiodes variërend van 6 maanden tot 30 jaar. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan persoonlijke leningen, zakelijke leningen, woningkredieten en schuldconsolidatieleningen die kunnen worden aangepast aan uw veranderende behoeften en omstandigheden tegen een rentepercentage van 3%.

Wat je krijgt:

 Onmiddellijke toegang tot uw geld na goedkeuring

 Concurrerende rentetarieven

 Flexibele terugbetalingsvoorwaarden

 De mogelijkheid om uw lening sneller af te betalen (extra betalingen verminderen het kapitaalbedrag van de lening)

 Gemakkelijke goedkeuring als u extra geld nodig heeft

 Uw eerste aflossing van de lening begint zes maanden na goedkeuring.

Hoe toe te passen:

Een lening aanvragen is snel en eenvoudig!

Bedrijven of individuen die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van een lening bij Novelty Finance die meer informatie nodig hebben over HOE AANMELDEN, dienen EEN E-MAIL TE STUREN naar (noveltyfinances@gmail.com) OF neem contact op met Krystian Damian op WhatsApp via +48732121095 voor meer informatie en mondelinge briefings. Van toepassing zijn.