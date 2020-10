Bouw speelplaats en gymsportcentrum uitgesteld

In november beginnen de werkzaamheden voor het gymsportcentrum en de bouwspeelplaats op de Broeckgouw. Aanvankelijk zouden deze bouwprojecten eerder van start gaan. De oplevering van de bouwspeelplaats was gepland voor mei 2020. Later bleek het praktischer te zijn om de bouw hiervan samen te laten vallen met die van het nieuwe gymsportcentrum. Rond de recente bouwvak zou de constructie van de hal beginnen. Een tekort aan heipalen gooide toen roet in het eten. Over enkele weken vangen de bouwprojecten werkelijk aan.

Door Laurens Tol





Wethouder Vincent Tuijp (CDA) geeft aan dat afgelopen januari al werd besloten om te wachten met de constructie van de bouwspeelplaats. In deze periode stemde de gemeenteraad in met de plannen voor het nabijgelegen gymsportcentrum. Men koos ervoor om beide projecten te combineren. ,,Er hadden anders twee bouwstromen naast elkaar gelopen. Wij dachten: het is handiger als de constructie van de projecten tegelijkertijd plaatsvindt. Anders hadden er onveilige situaties kunnen ontstaan. Dan had de bouwspeelplaats soms voor de helft dicht gemoeten, vanwege de bouwwerkzaamheden van het gymsportcentrum. Daarom laten we het gelijk oplopen”, vertelt de wethouder.

De bouwspeelplaats zal als eerste worden opgeleverd. Tijdens het paasweekend van 2021 zal men deze openen. Althans, een groot deel van het terrein. ,,Op dat moment is nog niet de volledige oppervlakte beschikbaar. Kinderen kunnen dan al wel veilig spelen, maar een deel moet dan nog worden afgebouwd. En misschien moet er op dat moment nog wat meer gras groeien en dergelijke. Toch kan er vanaf dat weekend al een flink aantal kinderen terecht om te spelen.”

In januari kondigde de gemeente eveneens de komst van het prestigieuze gymsportcentrum aan. Gepland was om de bouw hiervan kort na de bouwvak van 2020 te laten beginnen. Onvoorziene omstandigheden hielden dit tegen. ,,Er was toen in heel Nederland een tekort aan heipalen. Voor het gymsportcentrum is wat dit betreft ook nog een bijzondere maat nodig. We moesten daar toen op wachten. Pas later zijn ze geleverd. Daar kun je helaas weinig tegen doen. Maar binnenkort gaan de eerste palen echt de grond in.”

‘Er was in heel

Nederland een

tekort aan heipalen’

Alle contracten met de partijen die gebruik gaan maken van het gymsportcentrum zijn al getekend. Turnvereniging Mauritius wordt de belangrijkste gebruiker. Deze club gaat vijftig procent van de beschikbare tijd vullen en regelt ook de exploitatie van de kantine. Verder zullen Budo Fun & Fit en Club- en Buurthuiswerk de sporthal intensief gaan gebruiken. Het weekschema van de sportzaal op de begane grond is nog niet volledig gevuld. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden om de nog voorhanden zijnde ruimte te gebruiken. ,,Ze kunnen zich melden bij de gemeente. Dan kunnen wij kijken of daar nog een invulling aan te geven is.”

Edam-Volendam werd in het laatste decennium twee keer ‘Topsportgemeente-van-het jaar’. Onze gemeente wil zich hier graag op laten voorstaan en blijven investeren in faciliteiten voor (top)sporters. De komst van het nieuwe gymsportcentrum past in deze ambitie. ,,Onze grootste turntalenten trekken nu nog naar Amsterdam, omdat de turnhal daar de voor hen belangrijke faciliteiten heeft. Hier hebben we dat niet, maar straks wel. Straks kan iemand als Sanna Veerman in Volendam trainen als ze dat wil. Je kan dan vrij ver doorgaan met talentontwikkeling. De toptalenten blijven daardoor langer bij de vereniging in ons dorp.”

Volgens de planning moet het gymsportcentrum aan het eind van de zomer van 2021 worden opgeleverd. In het derde kwartaal kunnen de bovengenoemde partijen dan gebruikmaken van de nieuwe accommodatie. Wat het tijdspad betreft, houdt de wethouder nog een kleine slag om de arm. ,,Pin mij er niet helemaal op vast. Grofweg in het najaar van 2021 zal het project klaar zijn. De gebruikers kijken reikhalzend uit naar dit moment. Het is geweldig dat zo meteen een groot aantal kinderen en volwassen in het gymsportcentrum terecht kan. Sport is heel belangrijk voor de bevolking. Een jeugd die veel sport heeft een goede bezigheid, is gezond. Dat is natuurlijk iets waar wij als gemeente voor staan.”