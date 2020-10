Bouwsteiger geplaatst bij de Val van Urk

Volop bouwactiviteiten zijn er gaande op de Val van Urk en de Willem Tholenstraat. Op de plek van de voormalige basisschool De Zuidwester wordt een nieuw gebouw voor de Vincentiusschool gerealiseerd in opdracht van de SKOV.

Even verderop is ook het schoolgebouw van De Blokwhere gesloopt. Hier worden door Fijn Wonen in opdracht van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang twaalf energiezuinige eengezinswoningen gerealiseerd.

Na het slaan van de palen en het afronden van de funderingswerken gaat nu de ‘echte’ bouw van start. Afgelopen week werd een grote bouwsteiger opgebouwd. De planning is dat deze huurwoningen begin 2021 worden opgeleverd.