Bowlers uit Hull weer in Volendam

Het jaarlijks terugkerende bezoek van een twintigtal enthousiaste bowlers uit Hull (Engeland) en de daarbij behorende wedstijd tegen de niet minder fanatieke bowlers uit Volendam, was dit jaar wel heel spannend.

Voor de 26e keer kwamen deze spelers met de Hull-Hoek van Holland ferry over uit Engeland om hier te strijden, met als inzet de Ray Pick Memorial Trophee. Ray was de man die 26 jaar geleden de aanzet heeft gegeven om een keertje in Volendam te spelen.

De gastvrijheid van ons Bowlingcentrum De Zedde en het enthousiasme van de Bowlingvereniging Volendam hebben er toe bijgedragen dat het niet bij die ene keer is gebleven. Voor de derde keer op rij wisten de Engelse bowlers zaterdag te winnen.