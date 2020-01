BP Molenaar beste BP Tankstation van Nederland

Het was feest bij het team van BP Molenaar. Met de verkiezing van de Mystery Shopper-prijs werd de eerste prijs behaald in de categorie BP-dealers. Zij mogen zich nu een jaar lang het beste BP-tankstation van Nederland noemen. In 2018 werd de 3e prijs behaald.

Er werd extra werk van gemaakt om het tankstation er optimaal uit te laten zien en een perfecte service verleend aan de klanten. Vijf keer per jaar vindt er een onaangekondigde controle plaats door de ‘mystery shopper. Daarbij wordt gelet op de samenstelling van het team, veiligheid, respect voor de klant, vriendelijkheid, of het tankstation schoon is, excellentie, moed, snelheid, , beschikbaarheid en of er acties zijn.

Op alle punten werd door BP Molenaar optimaal gescoord. Voor René Molenaar is het een bekroning en de kers op de taart, want hij heeft zo met een eerste plek met zijn team afscheid genomen.