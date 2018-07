Brandje onder motorkap Ford LTD

Zondagmorgen om 11.45 uur raakten de ontsteking en het luchtfilter oververhit van een Ford LTD uit 1975 op de Julianaweg. De omwonenden, die vanwege het mooie weer veelal op de voorstraatje zaten, zagen rook uit de motorkap komen van de zwarte oldtimer. Door de eigenaar werd meteen de brandweer gebeld, die korte tijd later met de brandweerwagen arriveerde.

Ze hoefden echter niet in actie te komen want met het water uit een tuinslang van een van de omwonenden werd het autobrandje snel geblust. De schade viel gelukkig erg mee. Zo kan de eigenaar weer een tijdje sleutelen aan zijn Ford LTD om deze weer rijdende te krijgen.