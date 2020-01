Brandweer moest zes keer uitrukken met Oud-en-Nieuw

Het was met Oud-en-Nieuw een drukke avond en nacht voor de Brandweer Edam-Volendam. In totaal zes keer moesten de mannen uitrukken. Zo waren er containerbrandjes in de C.J. Conijnstraat, bij de Piramide in de Langemeerstraat, Harlingenlaan, Marconistraat en op het Europaplein.

Vermoedelijk vanwege vuurwerk of vandalisme waren deze brandjes ontstaan. Om 22.44 uur was er een melding van een woningbrand op het Getijdelant. Met drie wagens rukte de brandweer uit.

Hier stond een heg in de fik die reeds door omwonenden met emmers water was geblust. Door de brandweerlieden werd ook nog even de waterspuit ter hand genomen om het brandje na te blussen. Na korte tijd kon het sein brand meester gegeven worden.