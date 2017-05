Brandwonden Benefietgala bracht 182.286 euro op



Donderdag 18 mei jl. vond het Brandwonden Benefietgala plaats in Art hotel Spaander. Met belangeloze inzet van velen en steun van sponsors, tafelkopers en de bieders op de veiling bracht deze geweldi-ge avond 182.286 euro op voor de brandwondenzorg in Nederland.

Gastvrouw van de avond was Mariska van Kolck. Een indrukwekkend en emotioneel verhaal werd door René Schilder (Pius) verteld over zijn ervaringen na het meemaken van de nieuwjaarsbrand. Hoogleraar Esther Middelkoop vertelde over onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe huid voor brandwondenpatiënten.

Top-chef Julius Jaspers bereidde het lekkere diner deze avond en er waren optredens van Lize, Jennifer Ewbank en Ruby and the Blizzards.