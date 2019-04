Bijzondere banen

Brenda Tol ingevlogen voor haarstyling Tomorrowland-modellen

Tomorrowland. Iedereen heeft het woord onmiskenbaar wel eens voorbij horen komen. Het is één van de populairste festivals op aarde en trekt jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers. Dit jaar heeft voor het eerst in de geschiedenis van het evenement een wintereditie in de Franse Alpen plaatsgevonden. Brenda Tol (29), van BT Hair & Beauty aan de Julianaweg, werd ingevlogen om de haarstyling van Tomorrowlands entourage - inclusief de modellen - te verzorgen. ,,Het was echt één groot avontuur. Een mooie belevenis en werkelijk alles werd voor me geregeld.”

Door Kevin Mooijer

Brenda is inmiddels een bekend gezicht in de Nederlandse kappersscene. ,,Naast mijn salon ben ik veel werkzaam als freelancer voor verschillende merken. Ik doe bijvoorbeeld regelmatig klussen voor Coty, Wella, Sebastian en GHD. Als je jezelf vaak genoeg laat zien, word je vanzelf gevraagd voor de leuke klussen.” De kapster werd via Coty benaderd om de haarstyling van Tomorrowlands-modellen te verzorgen. ,,Samen met een aantal andere kappers en kapsters die ik ken van eerdere freelance-klussen werd ik ingevlogen naar de Franse Alpen. ,,Het begon al in het vliegtuig. Ik zat pal naast Sunnery James, één van ’s werelds bekendste DJ’s.”

Eenmaal op locatie aangekomen kreeg Brenda een rondleiding op het terrein en ontmoette ze de mensen waar ze de komende dagen mee zou moeten gaan werken. ,,We werkten samen met Soul15, dat is een bedrijf dat kostuums ontwerpt. Zij hadden dus ook alle haarstijlen al bedacht en vooraf naar ons doorgestuurd. De kapsters en kappers moesten dit dan precies volgens hun visie toepassen op de modellen. Ik zat in de ochtendshift van 8.15 uur tot 10.30 uur en was daarna dus vrij om te gaan en staan waar ik wilde. Het leukste aan die ochtendshift was dat ik ’s middags op het podium de modellen zag waar ik ’s ochtends de haarstyling van had gedaan.”

De vrije uurtjes bracht Brenda op verschillende wijzen door. ,,Ik kreeg backstage rondleidingen en ben zelf in de regiekamer en op het podium geweest. Verder heb ik lekker geskied en ben uiteraard bij wat shows van wereldberoemde DJ’s wezen kijken. Als je daar dan loopt denk je wel bij jezelf ‘dit soort klussen zijn de krenten in de pap’.”

Na afloop van het festival bleek de teamleiding zeer tevreden. ,,Ik kreeg te horen dat ze nog nooit zo’n fijne samenwerking hadden gehad en ze hopen dat ik tijdens de zomereditie ook weer beschikbaar ben.” De jonge onderneemster zou niets liever doen maar is voor een groot deel gebonden aan haar salon. ,,Het wordt waarschijnlijk moeilijk om daarbij aanwezig te zijn omdat het in de bouwvak valt. Een aantal van onze kapsters is dan op vakantie en het is de drukste tijd van het jaar, want iedereen komt nog even langs voor ze op reis gaan.”

Brenda merkt dat ze steeds vaker gevraagd wordt voor externe klussen. ,,Eerder dit jaar werden we ook al gevraagd voor de Amsterdam Fashion Week. In maart is Melissa, mijn collega, daar al namens ons geweest en in september, wanneer het echte grootschalige event plaatsvindt in Amsterdam, zijn we ook van de partij. Ik hoop dat in de toekomst meer meiden die bij ons werken de kans krijgen en pakken om grote klussen te gaan doen. We hebben nu echt een superleuke, hechte ploeg met tien kapsters en binnenkort komt daar een schoonheidsspecialiste bij.”

BT Hair & Beauty investeert veel in workshops, cursussen en andere vormen van educatie. ,,Tegenwoordig wordt er veel meer van je gevraagd als kapper. De gemiddelde klant komt met een foto van Instagram binnen: ‘dit moet het worden’. Je wilt je klanten niet teleurstellen dus zorgen we dat we alle technieken beheersen. Ik merk ook dat al onze kapsters er plezier in hebben om nieuwe technieken te leren, dus dat is mooi meegenomen.”

De tijd is hoe dan ook veranderd, aldus Brenda. ,,Als je drie jaar geleden aan een man vroeg of hij een föhn had dan werd je schaapachtig aangekeken. Tegenwoordig rollen ze hier een stappenplan uit van het moment dat ze uit de douche komen tot de styling van hun kapsel. Om op deze doelgroep in te haken hebben we laatst bijvoorbeeld een cursus gehad van Joost Mulleman, hij staat bekend als Nederlands beste mannenkapper. Daar hebben we weer enorm veel van geleerd.”

Inmiddels heeft Brenda haar doelstellingen van een aantal jaar geleden bijgesteld. ,,Het is eigenlijk altijd mijn doel geweest om te doen wat ik nu doe; een allround salon runnen en mooie freelance klussen uitvoeren. Laatst besefte ik dat ik daar nu al een tijdje was en dus besloot ik een nieuwe doelstelling te formuleren. Het lijkt me erg leuk om internationale klussen te gaan doen. De eerste zit er nu op na Tomorrowland Winter, maar een aantal collega’s uit het freelance-wereldje zijn laatst bijvoorbeeld in New York geweest voor een leuk project. Dat lijkt me ook wel wat.”

Toch blijft de Volendamse honkvast als het gaat over de toekomst. ,,Ik zal altijd in de salon blijven werken. Dat vind ik toch altijd nog het allerleukste. De freelance klussen blijf ik erbij doen, maar het is een fijn gevoel om een basis te hebben.”