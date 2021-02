Brian Plat ‘Man of the Match’

Dinsdagavond speelde FC Volendam in het Kras-stadion de wedstrijd tegen Jong Ajax. Na een 0-2 achterstand wist FC Volendam in de slotfase drie keer te scoren en zo met 3-2 te winnen.

Tot ‘Man of the Match’ aan Volendam-kant werd door de supporters via de App verkozen verdediger Brian Plat. Hij kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde aangeboden en een dinerbon van Café De Dijk.