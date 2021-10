Brian van der Leest onderscheidde zich

Wat stond er in je rapport:

,,Waar de ellende begon? Ik heb nog nooit ellende gehad”, lacht Brian van der Leest. De oprichter van B-Active dacht lang aan een carrière in de bouw, maar het liep toch anders…

,,Ik begon op de Blokkendoos en ging vervolgens een jaartje naar de Zuidwester alvorens ik mijn schoolcarrière voortzette op de Kennedyschool. Die zat op dat moment nog naast Cafetaria Arnold. Daar heb ik groep drie en vier gedaan. Vervolgens verhuisde de school naar het Boelenspark. Het lijkt inderdaad alsof het gister was, maar dat is inmiddels alweer achttien jaar terug.”

,,Wat voor leerling ik was? Ik denk rustig. Wilde wel druk zijn, maar dat was ik gewoon niet. Omdat ik een heel korte spanningsboog had – en me heel moeilijk kon concentreren – heb ik alle jaren in mijn eentje vooraan bij de wasbak gezeten. Naast de deur. Ik zat met dertien jongens in de klas en met acht daarvan ben ik nog steeds heel close. Jeffrey Schilder, Simon Tol, Mike Smit, Ruben Bond, dat soort jongens. Wij waren vroeger allemaal verliefd op Sandra Bakker en Maxim Schilder vonden we ook wel erg leuk. Dat lieten we natuurlijk niet blijken, want daar waren we te verlegen voor. We waren erg stoere jongens, maar niet als het op meiden aankwam. Het was ook niet stoer, uiteraard. Meiden waren stom.”

,,Meester William Zwarthoed in groep 7 vond ik echt een geweldige leraar. Hij is naderhand hoofd van de Petrusschool geworden. Met hem had ik een geweldige band. Hij was zelf nog jong en had geweldige humor. Hij snapte ons gewoon. Hij nam de hele klas eens mee naar de kermis. Hij had al wat gedronken en we gingen naar de Mijamie Trip, zoals hij het noemde. Hij heeft het hele jaar de Mijamie Trip moeten aanhoren, maar daar heeft hij zoveel punten mee gescoord.”

,,Op de Kennedyschool wilde ik altijd timmerman worden. Net als mijn bap. Dat zag ik helemaal zitten en vond ik stoer. Ik was in mijn ogen niet slim genoeg om raketgeleerde of zo te worden. Ik haalde namelijk helemaal niet zulke goede cijfers en op dat moment denk je dat het leven om goede cijfers draait. Later kwam ik erachter dat je gewoon wat ‘linker’ moet zijn dan de rest en vooral dat je jezelf moet specialiseren. Jezelf moet onderscheiden. Als iedereen namelijk een tien haalt, is niemand bijzonder en komen ze met z’n allen net nergens.”

,,Afijn, met timmerman op dat moment als grote droom volgde na de basisschool logischerwijs de LTS. Ik zat wederom samen met Mike Smit in een groep en daar was ik wel heel erg blij mee. Verder kwam ik toch wel bij een paar ‘zware jongens’ terecht. Het was overigens zo dat wanneer er iets gebeurd was, waar dan ook op school, standaard werd omgeroepen; ‘wil Brian van der Leest zich bij de receptie melden?’ Of het nou ging om een verstopte wc of wat dan ook, ik werd geroepen. Het ergste was nog dat ik schuldig was tot het tegendeel bewezen was. Dit had natuurlijk alles met het verleden van mijn moeder te maken, haha. Alhoewel, ik denk dat mijn vader er ook wel iets mee te maken gehad heeft.”

,,De allereerste dag op school kwam ik namelijk bij Nol de Leeuw in de klas. Dat zal ik nooit vergeten. Toen hij de klassenlijst opnoemde, kwam hij op een gegeven moment bij de L van Leest uit. Het bleef vervolgens echt een seconde of vijf stil. Toen zei hij plotseling op dwingende toon: ‘Wie is Brian van der Leest?’ Dus ik heel voorzichtig mijn vinger opsteken. ‘Godverdomme’, ging hij verder. ‘Dat ik dit nog moet meemaken op mijn oude dag. In mijn laatste jaar.’ Ik had geen idee waar het over ging, maar het kwartje zou al snel vallen. Het maakte niet uit wat ik deed, mijn vader had het al behoorlijk voor me verpest. Dat was een boefje eerste klas en ik plukte daar – op een niet zo beste manier – de vruchten van.”

‘Ik vond de bouw

toch niet zo wauw’

,,Op de LTS kwam ik er al vrij snel achter dat ik de bouw niet echt wauw vond. Dus ben ik de Sportklas erbij gaan doen. Daar kon je extra studiepunten mee halen, waardoor een vervolgopleiding op het CIOS mogelijk werd. Dit is uiteindelijk een van de beste en meest belangrijke beslissingen in mijn leven geworden. Dit is namelijk de voorbode geworden van wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Omdat ik in de sportklas ging, werd sporten nog meer mijn lust en mijn leven. Na school heb ik eerst een tijdje als personal trainer gewerkt bij Toptraining. Binnen een jaar wist ik dat ik dit voor mezelf wilde gaan doen en een half jaar later was B-Active een feit. Inmiddels is daar Tree11 in Alkmaar en B-Balanced in Edam bijgekomen. Ik wil door hetgeen ik onderneem de mensen die me dierbaar zijn de kans bieden om een goed bestaan op te bouwen.”

,,Dat ik dit kan doen en tegelijkertijd mensen op een gezonde manier kan laten sporten en bewegen, geeft me een bevoorrecht gevoel. Ik zit nog vol met plannen en ideeën, zit nog maar op 15%. Er staat dus nog veel meer op stapel.”

Jeroen Kroes gaf Brian gymles op de LTS. Hij herinnert zich hem niet als supersportief. ,,Wel als bloedfanatiek. Omdat 90% van de school uit Volendammers bestond, speelden we uiteraard veel potjes voetbal. Het hoogtepunt was echter als we gingen trefballen. De muren werden er namelijk bijna uitgegooid. Brian was in die tijd al ontzettend geïnteresseerd in fit worden en de daarbij behorende fitnessoefeningen. Het waren stuk voor stuk doerakken die stelselmatig de Engelse of Nederlandse les op stelten zetten. Bij mij gebeurden er wel dingen, maar daar deed ik dan zelf aan mee. Gewoon als ‘one of the guys.’ Ik vind het prachtig om te zien hoe Brian zich na school heeft ontwikkeld en gun hem alle succes van de wereld.”