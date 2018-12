Bruggetje in Boelenspark wordt vernieuwd

Nadat enkele maanden geleden twee hardhouten bruggen in het Boelenspark al helemaal vernieuwd zijn, wordt nu ook het bruggetje naast de Volendamse bibliotheek vernieuwd. Donderdag werd met een graafmachine deze brug ontmanteld en in stukken gedrukt. Met een tractor met aanhanger werd het sloophout van de brug afgevoerd

Deze klus werd uitgevoerd door medewerkers van loon- en aannemingsbedrijf A. Haitsma uit Den Ilp. Zij zullen hier weer een nieuwe brug plaatsen. Voor de vele wandelaars en fietsers die van deze brug gebruik maken, betekent het een tijdje een extra stukje fietsen of wandelen, want de doorgaande route vanuit de Molenweg is tijdelijk afgesloten. Met de opbouw van de nieuwe brug is meteen een start gemaakt en dit werk zal ongeveer een week in beslag nemen.