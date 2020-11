Bruggetje nodig aan vernieuwing toe

Beneden bij de af- en oprit aan de dijk van het Noordeinde, ligt een bruggetje richting het industriegebied aan de Julianaweg. Hier was vroeger het eerste Missiehuis van Aaf Beers-Schilder gevestigd, dat later gesloopt is.

De meeste oude fabrieken die er stonden, zijn in de loop der jaren vernieuwd en dit bruggetje bleef in tact. Er wordt niet echt veel gebruik van gemaakt door de wandelaars en fietsers. Maar het bruggetje heeft z’n beste tijd toch wel gehad.

Ook het stenen bruggenhoofd is in slechte staat. Misschien wordt dit bruggetje in de nabije toekomst vernieuwd als het versterken van de dijk op het Noordeinde wordt uitgevoerd.