Burgemeester bezoekt 65-jarig echtpaar Gerrit en Antje Kroon

Maandag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan Gerrit Kroon (89) en Antje Buurs (86), die op zondag 9 mei 65 jaar getrouwd waren. In de feestelijk versierde woonkamer aan de Roerstraat 23 feliciteerde de burgemeester het briljanten paar en had als presentje een fraai bloemstuk meegenomen.

Gerrit en Antje zijn getrouwd op 9 mei 1956 in Nieuwendam (Amsterdam-Noord). In 1968 verhuisden ze naar de Reigerstraat in Volendam. Al 16 jaar wonen ze tot volle tevredenheid in de Roerstraat en genieten hier dagelijks van het mooie uitzicht op het park voor de deur.

Gerrit Kroon was autoplaatwerker en spuiter in zijn bedrijf Autoschade Volendam. Het jubilerende paar heeft 3 kinderen gekregen, 5 kleinkinderen en er is een achterkleinkind op komst. Ze zijn nog redelijk gezond van lijf en leden.