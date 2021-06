Burgemeester opent Mina

Burgemeester Lieke Sievers knipte maandag rond het middaguur het lintje door om zo Mina – de eerste meditteraanse verswinkel in Volendam – te openen.

Mina, dat al een vestiging had in Edam en nu in de Burg.Van Baarstraat haar deuren opende, is dé plek voor een gigantische rits aan kruiden, andere producten en uiteraard ook heerlijke typische gerechten uit de landen rondom de meditteraanse zee.

Die gerechten worden met liefde en passie bereid door moeder Biba, in de nieuwe professionele keuken. Mina genoot al veel bekendheid onder de Volendammers en zelfs nationale bekendheid, nadat de eigengemaakte hummus tijdens een NPO-programma tot best smakende werd uitverkozen.