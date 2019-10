Burgemeester Sievers feliciteert briljanten paar Koolen

Burgemeester Lieke Sievers bracht dinsdag 22 oktober een felicitatiebezoek aan het 65-jarig echtpaar Albert Koolen en Emma Kraakman. Bijna 65 jaar wonen Albert (88) en Emma (86) tot volle tevredenheid in de Sint Gerardusstraat 36.

Namens het gemeentebestuur kwam de burgemeester de felicitaties overbrengen en zij had hierbij een mooi bloemstuk voor het jubilerende paar meegenomen. Koffie en gebak werden geserveerd en in de huiskamer werd gezellig een praatje gemaakt.

Het briljanten paar is nog gezond van lijf en leden. Op woensdag 23 oktober was de officiële datum dat ze 65 jaar geleden in de echt verbonden zijn.