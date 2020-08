‘Dit met als doel dat er zometeen een weg ligt waar iedereen tevreden mee is'

Burgerparticipatie essentieel bij vernieuwing Julianaweg

Na de kermis van 2021 wordt de Volendamse Julianaweg ingrijpend vernieuwd. Het wordt een omvangrijk project voor het dorp. Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat samenwerken met de gemeente. Samen vormen de partijen bouwteam ‘DeDam’, dat de belangrijke verkeersader in delen onder handen neemt. Waarschijnlijk te beginnen bij het industriegebied. Hoe de vernieuwde weg er precies uit komt te zien, is volgens het projectteam nog onduidelijk. De komende tijd kunnen burgers daarover meedenken in de verschillende participatietrajecten. In de planning staat dat het project op 31 december 2025 klaar moet zijn.

Door Laurens Tol

Wethouder Wim Runderkamp (VVD) geeft aan dat men begint met de plannen voor het hele traject in grote lijnen in kaart te brengen. Dit om daarover eenduidigheid te krijgen en om bepaalde keuzes te kunnen maken voor het project als geheel. Daarna wordt apart gekeken naar elk onderdeel van de Julianaweg.

,,Burgers worden betrokken bij zowel bij de grote lijnen, als de details van de plannen. Bij elk deel zullen we verschillende moeilijkheden tegenkomen. Op sommige plekken is ruimte genoeg, op andere plekken weer helemaal niet. Er zijn ook locaties waar weggebruikers nu vertraging oplopen, omdat er veel afslagen zijn. Al dit soort knelpunten willen we gaan oplossen. Gelukkig hoeven we niet alles zelf te bedenken. De mensen die wonen en werken aan de weg weten dit soort dingen ook uitstekend”, vertelt Runderkamp.

‘Het is een illusie

om te denken dat het

vernieuwen van zo’n

belangrijke weg

ongemerkt voorbijgaat’