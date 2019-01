Bushokje vernield

Vermoedelijk met een zware vuurwerkbom is door baldadige jongeren tijdens Oud-en-Nieuw een ruit van een EBS-bushokje vernield op de Dijkgraaf de Ruiterlaan (nabij de rotonde van zwembad De Waterdam).

Aan duizenden stukjes lag het raam op de grond. De schade van deze zinloze vernieling beloopt gauw in de honderden euro’s, waar de gemeenschap weer voor moet opdraaien. En daarnaast is er natuurlijk de nodige ergernis over.