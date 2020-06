Bushokje voor zoveelste keer vernield

Vermoedelijk dinsdagavond zijn voor de zoveelste keer vernielingen aangericht aan het EBS-bushokje op de Dijkgraaf de Ruiterlaan (bij de inrit naar zwembad De Waterdam).

“Wat zouden ze hier nu in zien om steeds maar weer de ramen in te gooien van de bushokjes? Je wordt er moedeloos van”, verzuchtten voorbijgangers. Twee grote ramen zijn met bruut geweld ingeslagen en deze lagen in duizenden glasscherven op de grond.

Om verwondingen te voorkomen was het bushokje met rood-witte linten afgezet. Naast het ongemak en ergernis, kost het de gemeenschap weer honderden euro’s om deze zinloze baldadigheid te herstellen. Het is te zielig voor woorden.