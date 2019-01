Cameraman Klaas de Wit laat leemte achter

Door Laurens Tol

Klaas de Wit maakte ruim tien jaar video’s voor zijn platform ‘Volendam web-tv’. Als muziekliefhebber legde hij voornamelijk beelden vast van muzikale optredens en schreef blogs over dit onderwerp. Ook was hij regelmatig met zijn camera aanwezig bij andere momenten, zoals bijvoorbeeld de dodenherdenking en majorette-uitvoeringen. Dankzij zijn werkzaamheden is hij een bekend persoon geworden onder artiesten uit de hele regio.

Bij de meest uiteenlopende optredens was Klaas present. Dat wil zeggen dat hij niet alleen aandacht had voor grote evenementen. Hij maakte zelfs vaker beelden van uitvoeringen in de kleine zaal van de PX. Bij wat voor bühne hij ook stond te filmen, gepassioneerd was hij altijd.

Mede dankzij het vastleggen van optredens was Klaas geliefd onder muzikanten. Toch werd hij door sommigen van hen ook weleens gevreesd. Het kon voorkomen dat een band haar repertoire nog niet zo goed onder de knie had, waardoor enkele liedjes tijdens een optreden niet uit de verf kwamen. Als Klaas daar vervolgens beelden van maakte, dan kon dat videomateriaal best confronterend zijn voor de desbetreffende artiest(en).

Klaas was zich hier bewust van en ging discreet om met zijn beelden. Hij deelde op zijn website alleen het beste van de gemaakte video’s. Het overige materiaal konden muzikanten bij hem opvragen. Hij ging ook vaak thuis langs bij een artiest of bandlid met een USB-stick vol videobeelden. Klaas vroeg nooit om een financiële bijdrage voor zijn werkzaamheden. Wel had zijn vrouw Willie hem geadviseerd om fooien aan te nemen voor zijn gedane arbeid.

Minder vitaal

Sinds een paar maanden voelde Klaas zichzelf minder vitaal. Hij had te kampen met wat ongemakkelijke klachten. Er was nog niet bekend wat hem mankeerde en dus ging hij door met video’s maken. Ruim een maand geleden legde hij nog een optreden vast van het ‘PX Songwriters Guild’.

De laatste weken werd Klaas niet meer gezien met zijn camera. Er was een slopende ziekte bij hem vastgesteld. Het kwam voor hem wel als een opluchting dat een lang aftakelingsproces hem bespaard zou blijven.

Door het overlijden van Klaas zal er een leemte ontstaan in cultureel en muzikaal Edam-Volendam. Er staat niet meer elke dag iemand op die belangeloos gelegenheden in de regio afgaat om belangrijke beelden vast te leggen. Gelukkig hebben vele artiesten de door hem gemaakte beelden nog in hun persoonlijk archief. Dankzij het werk van Klaas kunnen belangwekkende momenten uit het verleden nog worden getoond aan toekomstige generaties.