Canadese legermotor in het museum

In het kader van “75 Jaar Vrijheid” zal ook het Volendams Museum aandacht besteden aan de Bevrijding op 5 mei 1945. Op zaterdag 7 maart opent de nieuwe expositie in het museum. Eén van de pronkstukken tijdens deze tentoonstelling is een originele Canadese legermotor, die tijdens de bevrijding van Nederland door Amsterdam reed.

Het bouwjaar van de legermotor is 1942 en in 1979, dus 41 jaar geleden, is de motor door Martin Voogd uit Monnickendam aangekocht. Hij heeft deze unieke motor gerenoveerd en rijdt er nog geregeld een ritje mee. Voor de nieuwe expositie in het museum, wilde Martin graag meewerken om zijn legermotor hiervoor beschikbaar te stellen.

Dinsdag reed hij met de motor naar het museum, waar Dick Bond even erop plaatsnam. Tijdens de expositie komt de Canadese legermotor in het museum te staan.