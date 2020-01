Carels Oliebollen-Tennistoernooi

In de eerste week van het nieuwe tennisjaar vond traditioneel van donderdag tot en met zondag Carels Oliebollentoernooi plaats! Misschien wel het leukste en gezelligste evenement van T.V. Dijkzicht! Alle deelnemers werden in poules ingedeeld en speelden over meerdere dagen meerdere wedstrijden in dubbelspelvorm.

Er werd gestreden voor de overwinning, waarbij de deelnemers zich tussendoor konden vermaken met sjoelen en tafeltennis. Op de vrijdagavond werd gezamenlijk gebowld bij Bowling de Zedde waarbij enorm is gelachen en patat werd gegeten.

In het weekend werd verder gestreden om de zeges in de poules, waarbij op zondag geheel in glow-in-the-dark thema werd getennist. De zondag werd afgesloten met oliebollen eten en een bingo in de kantine van T.V. Dijkzicht. Bingomasters Kees Smit en Winfried Kemper verzorgden een mooie avond.