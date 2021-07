Wat stond er in je rapport?

Carlo Keijzer had weinig op met school

,,Het is allemaal begonnen in de Georg Heringstraat. Dus als ik viel, lag ik al bij de Blokwhere op het schoolplein. Het was dus al snel beslist, waar ik naar toe zou gaan. Alhoewel, mijn jongere zus Angelique ging naar de Zuidwester. Dat is eigenlijk een beetje heiligschennis.

Door Jan Koning





,,Ik zat in een klas met een paar kopstukken. Ger Puppe, Robert ‘Bol’ Kwakman, Frank Sier, Marco Collet, Frank ‘Chef’ Jonk en last but not least Robert & Albert Jonk, die tweeling. Een lekker ploegje. Er zat geen goeie ook tussen, vooral Ger ‘Puppe’ Veerman niet. Het was ook altijd oorlog met ‘die van de overkant’. Coole Erik, Evert Seek, Thurston Watson, Mariska Jonk, Sandra Sombroek en Bonnie Tol. Die meiden waren staatsgevaarlijk. En nog steeds, haha.”

,,In groep zeven hadden we meester Harry Smal. Dat was een van de weinige leraren waar ik het goed mee kon vinden. Hij was echt een soort vriend van je. Was ook een ontzettend leuk jaar. Beetje jammer was wel dat ik het jaar daarna Dick de Boer kreeg. Ik weet nog dat die zei: ‘Als je jezelf aan die van Keijzer vasthoudt, kom je vanzelf op het schijthuis terecht.’ Nou, volgens mij is het met René ‘Aagt’ Tol wel goed gekomen. Die heeft zich z’n hele leven al aan mij opgetrokken, haha.”

,,Op de LTS kwam ik helemaal met een paar atoomsplitsers in de klas. Gerard Groot, André Tol, Daniël de Wit - die nu in Frankrijk woont – Johan Slak, Rene Haverkort, René ‘Aagt’ Tol, een goede vriend van me en niet te vergeten Dave Kes. Dat was helemaal bedroefd. Dave Kes had een keer een zak echte specie op de kop getikt. Normaal gesproken metselden wij in de les altijd met kalk, zodat de muren direct daarna weer afgebroken konden worden. Nu had Dave een paar van die kuipen gevuld met echte specie. Dus kon er de dag erna een container en een sloopploeg komen om de boel weer af te breken. De leraren waren ook een ramp, al vond ik Piet ‘De Stale’ altijd wel leuk. Tot ik een keer na schooltijd met René Haverkort een heftige vuurwerkbom in zijn tuin had gegooid. We werden gepakt en toen moest ik de dag erna even blijven zitten. ‘Bombardementen’, zoals De Stale dat zo mooi kon zeggen, ‘kan echt niet.’ Dat kon ook niet en daarom heb ik een jaar lang schriften vol moeten schrijven na schooltijd. Daar was hij namelijk echt niet van gediend.”

,,Als ik nu nog langs de LTS (inmiddels Triade, red.) rijd, krijg ik nogal vlekken in mijn nek. Ik was zo blij dat ik daar vanaf was. Het was elke dag een grote veldslag. Of je kisten werden in de brand gestoken, of je trui zat ergens aan vast geschroefd. Elke dag ging dat zo door. In de pauze werden er appels en handsinaasappelen over en weer gegooid. Als je die in je gezicht kreeg, was je volledig naar de klote. Mijn zoon zit nu op de Triade en dat is echt een verademing. Sinds er ook meiden zitten, is het er zoveel meer gemoedelijk geworden. Totaal niet meer te vergelijken met vroeger. Gelukkig maar, want ik vond het vreselijk.”

Het laatste anderhalf jaar van school werkte ik iedere vrijdagmiddag met René Tol in de Diepvries in Volendam. Daar kwamen ze na een jaar pas achter. Ze hadden niet eens in de gaten dat wij iedere vrijdag weg waren. Mijn vader en moeder wisten het niet eens. Toen kwam het aan het licht en ze konden er uiteindelijk nog om lachen ook. We waren in die tijd ook veel meer bezig met drank en meiden dan met school. Mijn eerste liefde was Angeline Zwarthoed. Dat weet ik nog wel dus. We konden niet afwachten tot de school uit was, want dan konden we rechtstreeks naar onze tent. Daar zaten die meiden ook. Op een gegeven moment werd daar ook wel een beetje gerommeld. Dat was natuurlijk veel leuker dan school, haha.”

,,Wat ik wel ontzettend goed kon en ook leuk vond, was tekenen. Van huis uit is er echter nooit gestimuleerd om daar iets mee te doen. Als ik nu naar mezelf kijk – ik heb drie kinderen, Jacky (14), Sijmen (12) en Lesley (8) – stimuleer ik die veel meer om hun talent te benutten. Ik denk dat de generatie vóór ons – onze ouders - daar helemaal niet mee bezig was. Die vonden het wel prima. Stuurden je naar school en zo was het goed. Als je het bouwtje in ging, prima. Goed verdienen en dan hadden ze ook geen last meer van je.”

,,Na de LTS heb ik nog mijn Leermeester 1 & 2 gehaald en vervolgens mijn middenstanddiploma, in tweeën. De eerste keer zakte ik nog, omdat ik een heel jaar bezig was geweest om mijn maat Marco Veerman ‘Veroelie’ er doorheen te loodsen. Daardoor vergat ik zelf te leren. Daarna dacht ik dat ik al die kopstukken achter me kon laten, maar het grootste kopstuk – Kevin Koning - kwam ik later pas tegen. Daar ‘bedak’ ik nu nog steeds elke dag mee. En ik niet alleen. Wij allemaal en vooral zijn vrouw. Hij had bijvoorbeeld een keer zijn laatste waarschuwing gehad van haar in verband met ‘tetteren’ (overmatige alcoholconsumptie, red.). Dat kwam hij vervolgens even bij mij melden met zijn werkkleren nog aan. Jullie raden het al. Net het paard van Christus zo dronken op zijn fietsie naar huis. Kijk ik even later in de gang, staan er twee verschillende linkerbouwschoenen. Had de knecht dus twee compleet verschillende rechterschoenen aangetrokken. Een van mij en eentje van hem. Vervolgens is-ie naar het werk van Esmeralda gereden, die hem er even fijntjes op wees dat-ie twee verschillende schoenen aanhad. Een scheiding was nabij, maar ik hou nog steeds van hem, haha!”