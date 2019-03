Carnaval Frisdisco voor de jeugd in PX

Na het geslaagde Kinder Carnaval in PX, dat zaterdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur plaatsvond, werd de grote zaal opgeruimd en in gereedheid gebracht voor de Carnaval Frisdisco. Om 19.30 uur ging dit feest voor de jeugd vanaf 11 jaar van start.

De vrienden- en vriendinnenploegen kwamen veelal verkleed naar de PX. De entree was slechts 3 euro en alles was uit de kast gehaald om de zaal sfeervol te versieren en verlichten terwijl de muziek gedraaid werd door een bekende DJ. Poffertjes werden gebakken en bij de bar konden de jongens en meiden terecht voor bekertjes fris voor een matsprijsje. In de loop van de avond stroomde de zaal steeds voller en voller. Er werd volop meegezongen, gedanst en ook polonaises werden ingezet.