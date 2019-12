Carolkoor trok zingend door de gemeente

Ter promotie van het culturele seniorenproject “Oude Meesters” trok afgelopen zaterdag een 18-koppig Carolkoor door de hele gemeente om enkele optredens te verzorgen. De dames en heren waren gekleed in Dickensstijl.

Naast het zingen van Carols, werden door de koorleden glühwein en lekkers uitgedeeld. Het Oude Meesters Carolkoor zorgde zo voor een fijn kerstsfeertje. Als eerste was er om 14.00 uur een optreden in de nieuwe recreatieruimte van de huurappartementen van “De Vooruitgang” in de Gerardusstraat.

Daarna werd door de regen maar kort de Volendammer markt aangedaan door de zingende senioren. Optredens waren er verder van het Carolkoor in de Oude Kerk te Beets, op het plein van de Raadhuisstraat in Oosthuizen, De Oude School in Warder en tot slot op de Noorderstraat in Edam.