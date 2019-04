Carrièreswitch naar ouderenzorg met toekomst

Op 1 april zijn 17 mensen met compleet verschillende achtergronden een zorgopleiding gestart in zorgcentrum Sint Nicolaashof in Volendam. De opleiding is speciaal voor mensen die uiteindelijk toch hun (zorg)hart willen volgen, maar bij wie de zekerheden van een vast salaris en geen passende vooropleiding hen weerhoudt.

Met het initiatief Proeftuin Innoverend Leren komt De Zorgcirkel hen tegemoet en biedt een mooie toekomst in de ouderenzorg. Maandag om 9.00 uur was in “de Meerval” van “de Meermin” de Kick-Off van dit project. De 17 mensen, die de opleiding tot Helpende, Verzorgende of Verpleegkundige in de zorg gaan volgen werden door Dick Twisk, manager zorg en dienstverlening van de Zorgcirkel toegesproken. Hierna werd uitleg gegeven door Monique Cremers (namens de directie van de Zorgcirkel), Martijn Kool (van het Regio College) en Daisy Bell-Peereboom van OPPstap). Door dit drietal werd het contract officieel ondertekend.